Новый корпус школы № 14 в Коломне построят в 2027 году

На улице Шилова в Коломне строят новый корпус школы № 14. Подрядчик уже приступил к монтажу металлических конструкций кровли будущего спортивного зала.

Возводят четырехэтажное здание в рамках государственной программы Московской области, финансирование поступает из бюджета.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на площадке ежедневно трудятся более 40 рабочих, которые используют пять специализированных машин.

Сейчас строители монтируют короба вентиляционной системы, возводят внутренние стены и перегородки, продолжают устройство стяжки пола. Параллельно они собирают леса, чтобы в ближайшее время приступить к отделке фасада.

Новый корпус рассчитан на 400 учеников. Там разместят классы для среднего и старшего звена, лаборатории, а также библиотеку с современной IT-зоной.

Для мальчиков обустроят слесарные и столярные мастерские, а для девочек — классы для занятий кулинарией и шитьем. Все помещения оснастят новейшим оборудованием.

В здании появится просторный зал, способный одновременно вместить два класса. Чтобы ученикам было комфортно перемещаться между старым и новым корпусами, рабочие возведут теплый переход.

Благоустройство прилегающей территории включает монтаж детских игровых и спортивных площадок, современного ограждения и системы наружного освещения.

Школа № 14 сегодня остается одним из крупнейших образовательных учреждений Коломны. В ее основном здании, построенном еще в 1970-х годах, сейчас обучаются 1400 детей. Новый корпус позволит разгрузить действующие помещения.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.