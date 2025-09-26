Новый корпус школы № 14 в Коломне построят к 2027 году

Новый корпус школы № 14 построят на улице Шилова в Коломне к 2027 году. Он будет рассчитан на 400 мест.

Подрядчик уже приступил к устройству котлована будущего здания, рассказали в региональном Минстрое. Четырехэтажный корпус обустроят по всем современным стандартам.

Глава ведомства Александр Туровский рассказал, что в здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также места отдыха, спортивный и актовый залы. Там будет медиатека и мастерские. На территории разместят стадион с беговыми дорожками и игровые площадки. Корпус свяжут с основным зданием школы теплым переходом.

Новое здание создаст в центре Коломны образовательный комплекс на 1,5 тысячи учеников.

Работы ведут по госпрограмме.