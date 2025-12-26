Новый корпус школы № 14 в Коломне построят к 2027 году. Там обустроят профильные и специализированные кабинеты для старшеклассников, большой спортивный зал и мастерские.

Как рассказали в областном Минстрое, сейчас на объекте трудятся более 40 специалистов. Они завершают монолитные работы на уровне третьего этажа, укладывают стены и полы.

Корпус рассчитан на 400 мест. В нем будут заниматься ребята с восьмого по 11-й классы. Это поможет усилить профильное обучение и расширить возможности внеклассной работы.

В здании разместят 26 кабинетов, в том числе 10 специализированных — для занятий физикой, химией и биологией, а также мастерские для мальчиков и девочек. Ребятам будет доступен просторный спортивный зал. Весь корпус адаптируют для удобства инвалидов.

На территории разместят детские площадки и спортивные зоны.

Школа № 14 — один из крупнейших образовательных центров округа. В его главном здании на улице Шилова обучаются 1,4 тысячи человек.