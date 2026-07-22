Новый корпус школы № 14 в Коломне откроют в 2026 году

Новый корпус школы № 14 в Коломне достроят уже в этом году. Он рассчитан на 400 мест и уже готов на 82%. Работы планируют завершить в третьем квартале этого года, сообщили в региональном стройнадзоре.

После открытия пристройки общая вместимость учреждения возрастет с 775 до 1175 мест, что позволит перевести всех учащихся на обучение в первую смену. Новый корпус предназначен для ребят с пятого по 11-й класс.

Пристройку соединили с основным зданием теплым переходом. Площадь нового строения составляет 5,8 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся семь учебных кабинетов и девять специализированных классов для углубленного изучения физики, химии, биологии, информатики и технологии. Для естественно-научных дисциплин оборудуют лаборантские. Для уроков труда обустроят мастерские по обработке дерева, металла и ткани, а также кабинет кулинарии.

В новом корпусе появится просторный спортивный зал, административные помещения и входная группа с гардеробом. Проектом также предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных посетителей. Прилегающую территорию адаптируют — здесь установят спортивную площадку с современным покрытием, новое оборудование и скамейки, выполнят озеленение.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход работ. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, монтажом фасадов, установкой вентиляционных и слаботочных систем, а также прокладкой наружных инженерных сетей.