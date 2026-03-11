Новый корпус школы № 12 в Мытищах достроят к сентябрю

Новый учебный корпус школы № 12 в Мытищах построят к сентябрю. Он будет рассчитан на 288 мест.

Площадь двухэтажного здания составит около 2,8 тысячи квадратных метров. Там обустроят два спортивных и один актовый залы, мастерские, медицинский блок, библиотеку и учебные классы.

Старое здание школы отремонтируют, на территории обустроят зоны отдыха, площадки общефизической подготовки и подвижных игр, а также место для проведения лекций на природе.

Работы будут вести под контролем специалистов технадзора. Готовность объекта уже достигла 40%.

Здание строят по муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».