Новый корпус школы № 12 в Домодедове достроят к сентябрю

Первого сентября для учеников распахнет двери новый корпус Домодедовской школы № 12. Там будут работать космический и лингвистический профильные классы.

Новый корпус школы в жилом комплексе «Домодедово парк» рассчитан на 825 мест.

«Все с нетерпением ждут открытия. Школа большая, просторная. Будут и раздевалки красивые, и большие спортивные залы, и актовый зал»», — рассказала начальник территориального отдела Пахринского административного округа Наталья Сысоева.

В новом учебном заведении откроют профильные классы: космический и лингвистический. Оборудование для них уже закупили.

«С открытием нашего нового здания у нас расширяются возможности и профильного обучения, и дополнительного образования. В новом здании второй смены не будет. Дети будут учиться с 4-го по 11-й класс. Мы так решили, потому что четвероклассникам будет легче адаптироваться к основной школе», — отметила директор Домодедовской школы № 12 Татьяна Бабынина.

Во многих кабинетах корпуса уже расставили парты и шкафы, повесили доски. В актовом зале уже установили кресла, а в спортивном — рабочие собирают инвентарь для занятий физкультурой: баскетбольные кольца и снаряды для сдачи нормативов.