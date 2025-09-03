Новый корпус школы № 1 открыли в Подольске

1 сентября Подольск, как и вся страна, отметил День знаний. Поздравить учеников школы № 1 с началом учебного года и открытием нового корпуса приехал глава городского округа Григорий Артамонов.

«Чтобы вы по возможности ставили перед собой самые высокие цели и достигали их. Конечно же, при помощи своих педагогов, наставников. Чтобы у вас был успех не только в учебе, но и в творчестве, спорте», — сказал глава Подольска.

1 сентября школа № 1 приняла 1187 учеников. «Ребята и учителя с нетерпением ждали этого события. Дети каждый раз спрашивали „Когда мы начнем учиться?“, хотя еще была середина августа», — рассказала директор школы Светлана Андропова.

Торжественные линейки прошли в День знаний во всех образовательных учреждениях округа. Всего за парты в этом году в Подольске сели почти 48 тысяч учеников.