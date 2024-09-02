Новый корпус школы на 237 мест открыли в селе Молоково

В селе Молоково открыли новый корпус школы. Здесь будут учиться начальные классы. Также в здании появились новый спортзал, пищеблок, столовая и игровые помещения.

Открытия нового корпуса школы в селе жители ждали с 2016 года. В открытии поучаствовал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин и заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман.

«В пристройке разместится блок начальной школы. Это позволит разгрузить основное здание школы и упразднить вторую смену для обучающихся среднего звена. Раньше у нас половина детей учились во вторую смену, сейчас — менее 30%. В этом году мы набрали пять первых классов — это 168 ребят, и все они, а также ученики четвертых классов, будут учиться в первую смену», — сказала исполняющая обязанности директора Молоковской школы Светлана Сморчкова.

Также в корпусе появились дополнительный спортивный зал, зал для проведения мероприятий, собственный пищеблок, столовая, игровые помещения для групп продленного дня.

«Благодаря содействию правительства Московской области и постоянному контакту с застройщиком мы вместе сделали все от нас зависящее, чтобы в этом учебном году школа открыла свои двери», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что всего за парты в Ленинском округе сегодня сели свыше 44 тысяч школьников. 20 тысяч малышей пошли в муниципальные детские сады.

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