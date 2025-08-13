Новый корпус школы «КвантУм» в Звенигороде откроется 1 сентября

В Восточном микрорайоне Звенигорода 1 сентября откроется новый корпус школы «КвантУм». Отделение рассчитано на 1100 ребят. Учебное здание станет 12 по счету и позволит ликвидировать вторую смену, рассказали в Минобразования МО.

«Ключевыми особенностями школы являются центр профильной и предпрофессиональной подготовки, а также программы дополнительного образования, направленные на раскрытие талантов каждого ребенка», — указали в пресс-службе ведомства.

В новом корпусе спроектированы целые кластеры для получения знаний и исследовательской деятельности. Также есть библиотечно-информационная зона, многофункциональный актовый зал, два спортзала, пищеблок полного цикла и большая столовая.

Директор «КвантУма» Оксана Кляпка дополнила, что общая территория учреждения занимает 25 тысяч квадратных метров. Около здания расположены спортивное ядро, прогулочные и игровые площадки. Все это позволяет школьникам учиться и развиваться в комфортных условиях.