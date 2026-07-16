Новый корпус психиатрической больницы в поселке Мещерское достроят в этом году

В поселке Мещерское продолжается строительство нового лечебного корпуса Московской областной психиатрической больницы № 2 имени Виктора Яковенко. Объект готов более чем на 80%.

Новый корпус после ввода в эксплуатацию станет единым комплексом для пяти отделений принудительного лечения, а также подразделений судебно-психиатрической экспертизы. Там планируют ежегодно проводить до 1,6 тысячи амбулаторных и до 350 стационарных экспертиз.

Строительство проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Здание рассчитано на 420 мест.

При создании проекта особое внимание уделили вопросам безопасности и комфорта. В лечебном корпусе предусмотрены современные системы контроля доступа, видеонаблюдения и условия для беспрепятственного пребывания маломобильных пациентов.

Специалисты Главгосстройнадзора провели проверку строительных работ. Сейчас на объекте монтируют внутренние инженерные коммуникации и технологическое оборудование, продолжается устройство навесного фасада, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Общая готовность составляет 82%.

Завершить строительство нового лечебного корпуса планируется в третьем квартале года. Застройщиком выступает Дирекция заказчика капитального строительства.