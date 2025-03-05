Новый корпус построили в ЖК «Театральный парк» в Королеве

В жилом комплексе «Театральный парк» в Королеве завершают строительство корпуса № 26 и объектов инфраструктуры. В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что инженерные сети здания полностью готовы к эксплуатации.

Рабочие установили кровлю и приступили к отделке тамбуров, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов.

Скоро в администрацию Королева передадут документацию на возведенный ранее детский сад.

В жилом комплексе «Театральный парк» в общей сложности построили 37 четырехэтажных домов, где находятся 3786 квартир. Для удобства жителей рядом работают магазины, пункты выдачи заказов, салоны красоты, кафе, фитнес-центр, гимназия и детский сад.