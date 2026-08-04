Новый корпус поликлиники построят в Нахабине

В Нахабине продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 550 посещений в смену. Общая готовность объекта достигла 24% — строители вышли на уровень четвертого этажа.

Основной объем работ сейчас связан с возведением монолитного каркаса. Параллельно специалисты прокладывают новые инженерные коммуникации, выполняют работы на сетях канализации, гидроизоляцию подвальной части здания и готовят объект к устройству кровли. Четвертый этаж готов примерно на 85%.

«Сейчас выполняем монолитные работы по перекрытию третьего этажа. Одновременно ведется вынос старых и прокладка новых коммуникаций, работы по канализации К1 и К2. Круглосуточно работает система водопонижения — здесь высокий уровень грунтовых вод, поэтому постоянно отводим воду, чтобы не допустить подтопления стройплощадки», — рассказал начальник участка компании «Воздвижение» Эдгар Нерсисян.

Скоро строители начнут укладывать кровлю. На объекте задействовали 38 специалистов и две специализированные машины.

После ввода поликлиники в эксплуатацию жители Нахабина смогут получать медицинскую помощь в современном учреждении, что позволит значительно снизить нагрузку на действующую поликлинику.