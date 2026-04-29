Новый корпус Покровской средней школы в Истре достроят в этом году

Новый корпус Покровской средней школы строят в Истре. Он рассичтан на 250 мест и поможет развести потоки начальных, средних и старших классов. Завершить работы планируют в третьем квартале года.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, работы уже вышли на финишную прямую. Основные конструкции готовы, сейчас специалисты монтируют фасад, кровлю, подключают коммуникации и устанавливают оборудование.

Площадь корпуса превышает 6,1 тысячи квадратных метров. Там обустроят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую, медблок, мастерские и помещения для педагогов.

С существующей школой здание свяжет теплый переход.

Сейчас готовность объекта составляет 67%.