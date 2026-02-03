Новый корпус перинатального центра начали строить в Ленинском округе

В Ленинском округе активно готовятся к возведению нового корпуса «Видновского перинатального центра». Подрядчик занимается устройством временных дорог к стройплощадке и планирует до конца февраля приступить к разработке и устройству котлована.

Работы осуществляются в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствуют задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый корпус будет рассчитан на 200 коек и расположен в шаговой доступности от главного здания. В нем разместятся отделения патологии беременности, акушерское (послеродовое), анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родовое отделение с 15 индивидуальными палатами, 5 акушерских операционных, централизованный молочный пункт. Также будут обустроены кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса.

Новое здание Видновского перинатального центра обеспечит доступность и качество медицинской помощи для 1,5 миллиона женщин и маленьких пациентов из Ленинского и соседних округов, таких как Серпухов, Кашира, Подольск, Протвино, Ступино, Чехов, Домодедово и других.

Ввод в эксплуатацию нового медицинского учреждения запланирован на 2028 год.