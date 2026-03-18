Новый корпус открыли на стадионе «Снежинка» в Химках

На лыжном стадионе «Снежинка» в Химках завершилось строительство современного модульного корпуса для спортсменов. Двухэтажное здание площадью около 300 квадратных метров возвели по «Народной программе» «Единой России».

Внутри корпуса разместились восемь просторных раздевалок с индивидуальными шкафчиками, две душевые и две туалетные зоны. Также предусмотрены помещения для хранения экипировки и лыж. Объект подключен ко всем коммуникациям и готов к эксплуатации — осталось расставить мебель.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что к нему неоднократно обращались родители юных лыжников с просьбой улучшить условия для переодевания детей.

«Старых помещений катастрофически не хватало. Мы услышали этот запрос, и сегодня я с радостью констатирую: мы выполнили обещание. Строительство завершено, объект сдан. Совсем скоро наши дети получат современную, теплую и удобную тренировочную базу, которой они достойны», — прокомментировал Герасимов.

«Высокие результаты всегда начинаются с качественных условий для тренировок. Невозможно требовать от ребенка полной самоотдачи, если ему негде согреться и переодеться. Новый, современный корпус сделает занятия лыжным спортом в Химках гораздо комфортнее и доступнее, и я уверена, это привлечет в секции еще больше детей», — подчеркнула член партии «Единая Россия», депутат Химок Инна Монастырская.

Депутат Ирина Спирина напомнила, что Химки исторически являются центром развития зимних видов спорта: лыжных гонок, биатлона, фигурного катания, хоккея и горных лыж. Ключевую роль в подготовке спортсменов играет Спортивная школа по зимним видам спорта, открытая в 1996 году и признававшаяся лучшей в Московской области в 2002–2004 годах.