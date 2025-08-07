Сегодня 09:35 Новый корпус Опалиховской гимназии откроют в Красногорске к 1 сентября 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск Подмосковье

Красногорск

Школы

Строительство

Строительство нового учебного корпуса Опалиховской гимназии завершается в жилом комплексе «Лесобережный». На данный момент готовность объекта составляет 98%.

Новое здание рассчитано на 550 мест. Корпус состоится из трех этажей. В нем разместятся просторные и светлые кабинеты, актовый и спортивный залы, медицинский пункт, пищеблок и столовая. На пришкольной территории оборудуют современный комплекс для спорта и досуга. В школе уже идет запись учеников, набирают штат педагогов.

«На данный момент у нас в школу уже записалось около 200 человек. Мы планируем открыть физико-математический класс, первый совместно с лицеем Капицы, а также класс развития», — рассказал директор Опалиховской гимназии Павел Кабанов.

Школа будет работать в режиме полного дня, а для детей организуют дополнительные образовательные программы.