Новый корпус Опалиховской гимназии откроют в Красногорске к 1 сентября

Строительство нового учебного корпуса Опалиховской гимназии завершается в жилом комплексе «Лесобережный». На данный момент готовность объекта составляет 98%.
Новое здание рассчитано на 550 мест. Корпус состоится из трех этажей. В нем разместятся просторные и светлые кабинеты, актовый и спортивный залы, медицинский пункт, пищеблок и столовая. На пришкольной территории оборудуют современный комплекс для спорта и досуга.
В школе уже идет запись учеников, набирают штат педагогов.
«На данный момент у нас в школу уже записалось около 200 человек. Мы планируем открыть физико-математический класс, первый совместно с лицеем Капицы, а также класс развития», — рассказал директор Опалиховской гимназии Павел Кабанов.
Школа будет работать в режиме полного дня, а для детей организуют дополнительные образовательные программы.
