Новый корпус общежития института в Одинцове откроют в сентябре

На улице Новоспортивная в Одинцове близится к завершению строительство нового корпуса общежития Московского государственного института международных отношений. Строительная готовность объекта общей площадью 4919,4 квадратных метра составляет уже 85%.

Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы и приступили к благоустройству территории вокруг здания.

«Здесь будет уложена плитка, появятся лавочки и система освещения. Остается совсем немного времени до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы идем по графику, и все завершим в срок», — сообщил начальник участка Артем Кислицын.

Новое общежитие планируют сдать в эксплуатацию к сентябрю. В соответствии с проектом на первом этаже разместятся административные и служебные помещения, охрана, буфет, а также медицинские кабинеты. Жилые комнаты для студентов будут расположены со второго по четвертый этаж. Важно отметить, что каждое жилое помещение будет оборудовано собственной кухней-нишей и ванной комнатой.