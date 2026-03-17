Новый корпус Образовательного центра № 2 в Ивантеевке достроят к 2027 году

Новый корпус образовательного центра № 2 в Ивантеевке построят к 2027 году. Там обустроят учебные классы, библиотеку, кабинеты для занятий музыкой. Здание будет рассчитано на 350 учеников.

Как рассказали в региональном Минстрое, на Хлебозаводской улице уже вовсю идут работы. Сейчас специалисты трудятся над разработкой котлована, обустраивают подъездные пути и устанавливают ограждения.

«Подрядчик вышел на строительную площадку и приступил к устройству котлована будущего образовательного центра», — отметил глава ведомства Александр Туровский.

Новый корпус рассчитан на 350 мест. Там обустроят классы, библиотеку, кабинеты для занятий музыкой и творчеством. Площадь здания составит около шести тысяч квадратных метров.

На территории разместят игровые и спортивные площадки.

«Такой подход позволит создать полноценную образовательную среду, где дети смогут не только получать знания, но и развиваться физически, творчески, общаться со сверстниками в комфортной обстановке», — пояснили в министерстве.

Работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.