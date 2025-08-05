Новый корпус образовательного комплекса № 11 построили в Пушкино

Новый корпус образовательного комплекса № 11 построили в микрорайоне «Новое Пушкино». Он рассчитан на 1050 мест.

Образовательный комплекс в Пушкино спроектировали с учетом всех современных стандартов. В школе обустроили просторные классы с новейшей техникой.

«Одной из ключевых особенностей нового образовательного комплекса станет широкий спектр услуг спортивной направленности», — рассказали в министерстве.

Ребятам будут доступны занятия по разным видам спорта, включая дзюдо и тхэквондо, бальные и эстрадные танцы, баскетбол и волейбол.

В комплексе также создадут теплицы, где будут проводить уроки на свежем воздухе. Там дети смогут изучать биологию и экологию, а также осваивать навыки ухода за растениями.