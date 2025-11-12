Новый корпус Новопетровской школы в Истре построят в 2027 году

Новый корпус средней школы построят на Полевой улице в селе Новопетровское к 2027 году. Он будет рассчитан на 300 мест.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на участке идет устройство котлована под фундамент для строительства трехэтажного здания. В нем обустроят учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. Общая площадь здания составит около 9,5 тысячи квадратных метров. На территории установят игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».