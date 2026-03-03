Новый корпус Новопетровской школы в Истре построят в 2027 году

На Полевой улице в Истре продолжается возведение нового корпуса Новопетровской школы. Там смогут разместиться 300 учеников.

Подрядчик установил на площадке первый башенный кран для монолитных работ.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил, что сейчас на объекте работают 35 специалистов, которые используют три специализированных устройства.

Трехэтажная пристройка будет иметь Г-образную форму. С основным зданием ее соединит переход.

В здании резместят актовый и спортивные залы, пищеблок и учебные классы. Рядом со школой оборудуют площадки для занятий физкультурой, беговые дорожки, а также установят скамейки.

Корпус возводят по региональной государственной программе и финансируют из бюджета.

Сдать здание в эксплуатацию планируют в следующем году.