Новый корпус Новопетровской школы в Истре построят к 2027 году

Новый корпус Новопетровской средней школы в Истре построят к осени 2027 года. Он будет рассчитан на 300 мест.

Как рассказали в региональном Минстрое, в новом корпусе обустроят учебные классы, библиотечный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. Площадь здания составит около 9,5 тысячи квадратных метров. На территории разместят спортивные и игровые площадки.

«На объекте уже ведутся подготовительные работы: устройство строительного городка, подъездных дорог, устройство ограждающих конструкций. Завершим строительство к осени 2027 года», — сказал глава министерства Александр Туровский.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».