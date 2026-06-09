Новопетровскую школу построят в Истре в 2027 году

На Полевой улице в Истре строят новый корпус Новопетровской школы. Здание будет рассчитано на 300 мест.

Трехэтажную пристройку, которая будет иметь Г-образную форму, соединят с основным зданием на втором этаже.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

Специалисты проводят на площадке монолитные работы. Параллельно монтируют перегородки и инженерные сети. Также началась отделка. На площадке работают 53 специалиста и четыре единицы техники.

Строительная готовность достигает 29%.

В новом корпусе оборудуют актовый и спортивные залы, пищеблок и учебные классы. Возле здания появятся беговые дорожки и спортивные площадки.

Пристройку сдадут в эксплуатацию в следующем году.