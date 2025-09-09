Новый корпус № 407 в ЖК «Героев» построили в Балашихе

Строительство очередного дома в составе жилого комплекса «Героев» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе завершено. Корпус под № 407 получил официальное разрешение на эксплуатацию от Министерства жилищной политики Московской области, и теперь владельцы квартир могут приступать к получению ключей.

17-этажный дом включает следующие показатели: в нем расположены 623 квартиры суммарной площадью свыше 26,5 тысяч квадратных метров. Покупателям предлагают как традиционные планировки, так и современные евроформаты.

Первые этажи здания отведены под коммерческие помещения, где в скором времени откроются магазины, кафе и различные сервисные точки. Это позволит жителям решать большинство бытовых вопросов, не покидая территорию.

Комплекс находится в непосредственной близости от Ольгинского лесопарка. Таким образом, жители получают возможность наслаждаться экологически чистой средой, не отказываясь от удобств городской жизни. В ЖК «Героев» уже функционируют два детских сада, способных принять 470 воспитанников. А с началом нового учебного года начала работу современная школа, рассчитанная на 1320 учащихся.