Новый корпус Немчиновского лицея построят в Одинцове. Он будет рассчитан на 950 учеников.

Как рассказали в региональном Минстрое, в новом здании будут учиться 48 классов, в том числе 10 специализированных по направлениям физики, химии, информатики и инженерии. В корпусе обустроят столовую, актовый и спортивные залы, а также библиотеку, мастерские по обработке древесины и металла, кабинеты психолога и логопеда, медблок и другие помещения.

На территории разместят спортивную зону, места отдыха и игровые комплексы.

«Рабочие ведут отделочные работы, устройство фасадов и входных групп, монтаж инженерных систем и лифтового оборудования, планировку и благоустройство территории. Работы ведутся в несколько смен. Стройготовность составляет более 85%», — добавили в ведомстве.

Сейчас на объекте трудятся более 470 человек. Работы проводят в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.