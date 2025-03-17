Новый корпус на 486 квартир построят в ЖК «Героев» в Балашихе
Еще один многоквартирный дом построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. В квартирах смогут разместиться 486 семей.
Площадь нового здания составит около 20 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят магазины и другие коммерческие помещения.
В шестом квартале, где возведут корпус, будут находиться семь жилых домов, два детских сада на 280 мест и школа для 1100 учеников.
ЖК «Героев» находится возле Ольгинского лесопарка. В районе уже работают три образовательных учреждения. В пешей доступности от комплекса расположена железнодорожная станция.
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