Новый корпус Марфинской школы в деревне Сухарево откроют 1 сентября

В микрорайоне Сухарево в Мытищах построили новую школу на 1,1 тысячи учеников. Ее возвели по нацпроекту «Молодежь и дети». Образовательное учреждение рассчитано на обучение в одну смену.
В Минстройкомплекса региона сообщили, что педагогический состав уже полностью укомплектован. В школе есть современные кабинеты, специализированные классы, два спортзала и актовый зал на 500 мест.
Стены украшают мотивирующие цитаты, а для учеников предусмотрены зоны отдыха и пространства для творчества. На территории оборудовали спортивные площадки и игровые зоны. Здание сделали удобным и для детей с ограниченными возможностями: установили лифты, пандусы и таблички с шрифтом Брайля.
