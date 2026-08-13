Новый корпус лицея в Ликино-Дулеве решит проблему второй смены в 2027 году

В Ликино-Дулеве возводят трехэтажный корпус лицея, который позволит избавиться от обучения во вторую смену. Ход работ на объекте проверил губернатор Андрей Воробьев , говорится в сообщении пресс-службы главы региона по итогам его визита в округ.

После признания аварийным старого корпуса школьников перераспределили в здание на улице Степана Морозкина. Объект решит проблему нехватки учебных мест.

«В 2021 году мы построили новое здание лицея на 550 мест, но из-за закрытого корпуса, который безнадежно устарел, мощностей сейчас не хватает. В следующем году к 1 сентября планируем сдать большую пристройку — это снимет вторую смену и позволит ребятам больше заниматься после обеда спортом, творчеством», — сказал Андрей Воробьев.

Площадь нового здания составит 6,5 тысячи квадратных метров, в нем разместятся начальная школа на 400 мест, кабинеты для старшеклассников, спортивный и обеденный залы. Корпус соединят с основным зданием теплым переходом. Сдать объект планируют к 1 сентября 2027 года.