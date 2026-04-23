Новый корпус лицея в Ликино-Дулеве достроят к 2027 году

Новый корпус Ликино-Дулевского лицея начали строить. Подрядчик уже приступил к работам по устройству фундамента. Завершить работы планируют в 2027 году.

Глава подмосковного Минстроя Александр Туровский рассказал, что новый корпус будет рассчитан на 550 мест. Его возводят рядом с действующим зданием. Сейчас на площадке трудятся 35 рабочих и спецтехника.

«Подрядчик ведет устройство арматурного цеха на стройплощадке. Работы идут в рамках государственной программы Московской области и финансируются из регионального бюджета», — отметили в ведомстве.

Первый корпус лицея построили в 1931 году и закрыли в декабре 2023 года из-за аварийного состояния. Новый объект заменит старое здание. Там разместят начальную школу с отдельным спортивным залом, зонами отдыха и столовой, а также специализированными классами для старшеклассников.