Новый корпус лицея построят в Бронницах к сентябрю 2026 года

В Бронницах продолжается реконструкция лицея по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

К основному зданию достраивают новый корпус на 100 мест. Сейчас готово уже больше 30% работ: рабочие закончили монолитные конструкции, устанавливают перегородки, окна и инженерные системы.

Площадь пристройки составит более 4,5 тысячи квадратных метров. В ней появится четыре учебных класса, семь специализированных кабинетов и мастерских, спортзал, актовый зал, библиотека и столовая.

Рядом обустроят спортивные и игровые зоны: площадку для волейбола и баскетбола, место для подвижных игр, две спортивно-развивающие площадки, полосу препятствий и беговую дорожку.

Завершить строительство планируют к 1 сентября 2026 года.