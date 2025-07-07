Новый корпус Ликино-Дулевского лицея построят в Орехово-Зуеве

В округе дан старт проекту, направленному на расширение образовательных возможностей для жителей: заключен контракт на проектирование и строительство нового корпуса Ликино-Дулевского лицея. Расширение лицея позволит создать дополнительные 550 учебных мест.

Новый корпус станет современным образовательным пространством, оснащенным всем необходимым для эффективного обучения. Проект предусматривает размещение в новом корпусе просторных классов, библиотечно-информационного центра с доступом к образовательным ресурсам, а также специализированных кабинетов, предназначенных для проведения творческих и музыкальных занятий.

Проект не ограничивается строительством нового здания. Он также включает в себя комплексное благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха и проведения различных мероприятий. Реализация этого проекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».