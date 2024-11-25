Новый корпус испытательного центра построят в Чехове

Испытательный центр «ПромМаш Тест» построит в Чехове дополнительный корпус. Работы начнутся в 2025 году, о чем сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области помогают застройщику реализовать проект. Уже получены все необходимые согласования и разрешения.

Площадь двухсекционного производственно-складского здания составит 15 тысяч квадратных метров. На объекте создадут около 250 новых рабочих мест.

Инвестор вложит в проект 950 миллионов рублей.