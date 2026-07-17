Новый корпус химического предприятия построят в Рошале к 2027 году

В Рошале продолжается строительство нового корпуса для химического завода. Проект реализует компания «Синтезпав» при сопровождении Центра содействия строительству Подмосковья. После ввода объекта в эксплуатацию в округе появится 50 новых рабочих мест. Общий объем вложений в проект достигнет 80 миллионов рублей, сообщили в региональном Мининвесте.

Площадь строящегося здания составит почти две тысячи квадратных метров. В корпусе разместят лабораторию, способную выполнять до 50 исследований за смену, а также ремонтно-механический цех, рабочие кабинеты и помещения для персонала. На текущий момент строительная готовность объекта равна 21% — специалисты ведут работы по возведению монолитного железобетонного каркаса.

Контроль за ходом строительства выполняет Главгосстройнадзор Московской области. Завершить возведение корпуса планируют во втором квартале 2027 года.