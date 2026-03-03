Новый корпус гимназии в Чехове введут в эксплуатацию в 2027 году

Строители продолжают возведение нового корпуса гимназии в городе Чехов. Уже частично возведены наружные стены первого и второго этажей. Об этом сообщил прораб подрядной организации ООО «Воздвижение» Эльдар Оруджев.

Рабочие выкопали котлован и подготовили три фундаментные плиты. На этой основе устанавливают временные металлические щиты — опалубку. С ее помощью придают нужную форму стенам подвала, первого и частично второго этажей. Предварительно конструкции укрепляют железными прутьями, затем заливают жидким бетоном. После застывания опалубку убирают и получают готовые стены.

Внутри здания возводят вертикальные опоры и колонны, необходимые для поддержки перекрытий. Их тоже укрепляют арматурой. Плиты перекрытий делают на соседнем участке.

Ранее на объекте собрали башенный кран, который используют в монолитных работах. Он охватывает всю площадь застройки — 10,4 тыс. кв. м. Также сделали проезды и разворотную площадку для спецтехники. За пределы стройки вынесли некоторые инженерные сети, например, трубы холодного водоснабжения.

Гимназия №2 входит в топ-100 лучших школ региона. Проектная вместимость здания — 750 учеников, а фактическая наполняемость — свыше 1300 детей. Более 500 из них учатся в две смены. По инициативе губернатора и министерства образования Подмосковья гимназию включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». С помощью нового корпуса детей переведут на учебу в одну смену, что снизит нагрузку на школу и всю систему образования округа.

Сейчас на стройке трудятся более 40 рабочих, инженеров, водителей спецтехники и других специалистов. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2027 году.