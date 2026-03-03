Новый корпус гимназии в Чехове: строительство идет полным ходом

В городе Чехов активно строят новый корпус для Гимназии №2, которая занимает высокие места в рейтинге школ региона. Проектная вместимость здания составит 750 учеников, однако сейчас в гимназии обучается более 1300 детей, и более 500 из них вынуждены учиться в две смены.

Прораб ООО «Воздвижение» Эльдар Оруджев рассказал, что на одном из участков стройки рабочие делают из арматуры каркас плиты перекрытия. Элементы каркаса обвязывают и крепят между собой согласно чертежам, а затем конструкцию зальют бетоном.

Параллельно ведутся и другие монолитные работы: с помощью опалубки формируют стены и пилоны первого и частично второго этажа, которые затем также заливают бетоном.

Чтобы спецтехника могла свободно перемещаться по стройплощадке, было уложено временное дорожное покрытие из бетонных плит. Из них же построена разворотная площадка для большегрузов и длинномеров.

По инициативе губернатора и министерства образования Подмосковья гимназию включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». С помощью нового корпуса детей переведут на учебу в одну смену, что снизит нагрузку на школу и всю систему образования округа.

Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2027 году.