Новый корпус гимназии построили по Народной программе «Единой России» в Чехове

В рамках Народной программы «Единой России» в муниципальном округе Чехов построили новый корпус гимназии № 7 на 825 мест. Его открыли в 2023 году.

Корпус разгрузил ближайшие школы, позволив убрать из них вторую смену. «Школа большая. Много кабинетов, оснащенных интерактивными досками и панелями. Огромная библиотека, столовая на 300 мест, актовый зал, два спортивных зала — большой и малый, где успешно реализуем проект „Самбо в школу“», — рассказала директор гимназии № 7, депутат окружного совет а, член фракции «Единая Россия» Елена Рубцова.

В рамках Народной программы «Единой России» в Подмосковье также действует проект «Социальная ипотека»: регион оплачивает 50% стоимости жилья и компенсирует основной долг. Учитель английского языка Александр Фомичев благодаря этой поддержке приобрел жилье.

«Можно было взять квартиру либо в Чехове, либо в соседних муниципалитетах. Я выбрал Чехов как свою родину. Когда ты живешь уже в своей квартире, действительно приятно, что тебя поддерживает область. Видя все это внимание, хочется развиваться в родном муниципалитете, в родной гимназии», — поделился Александр Фомичев.

Все эти меры дают результат. По итогам прошлого учебного года гимназия поднялась с 48-го на 22-е место в региональном рейтинге школ.