Новый корпус гимназии №7 в Красногорске построят в 2028 году

В Красногорске на Вокзальной улице проведут реконструкцию гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева. В рамках реализации проекта построят новый корпус, рассчитанный на 975 учеников.

Работы проведут в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по созданию в регионе социальной инфраструктуры.

«Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в школе разместится читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый зал, комфортная столовая, блок кабинетов медицинского обслуживания — все самое необходимое для комфортного процесса образования школьников», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Завершение всех работ запланировано на 2028 год.