Новый корпус гимназии № 7 на 975 мест построят в Красногорске в 2028 году

В Красногорске возводится новый корпус гимназии № 7. Работы ведутся в рамках Народной программы партии «Единая Россия», сформированной по наказам избирателей.

Новый четырехэтажный корпус площадью более 11 тысяч квадратных метров лабораторий примет 975 учеников. Таким образом вместимость школы увеличится почти втрое. Здание оснастят современным оборудованием и мебелью. По проекту в корпусе будут расположены многофункциональный спортивный и актовый залы, большой пищеблок на 600 мест, библиотека.

Сейчас строители сейчас завершают обустройство фундамента и наращивают монолитный каркас. Закончить работы планируют в 2028 году.