Новый корпус гимназии № 7 на 975 мест построят в Красногорске в 2028 году
В Красногорске возводится новый корпус гимназии № 7. Работы ведутся в рамках Народной программы партии «Единая Россия», сформированной по наказам избирателей.
Новый четырехэтажный корпус площадью более 11 тысяч квадратных метров лабораторий примет 975 учеников. Таким образом вместимость школы увеличится почти втрое. Здание оснастят современным оборудованием и мебелью. По проекту в корпусе будут расположены многофункциональный спортивный и актовый залы, большой пищеблок на 600 мест, библиотека.
Сейчас строители сейчас завершают обустройство фундамента и наращивают монолитный каркас. Закончить работы планируют в 2028 году.
«Хорошо, что подрядчик идет с опережением графика. Обещают работы по бетонированию завершить в октябре этого года, хотя по графику это следующий март. Очень хороший они создают задел», — отметил депутат окружного совета Артур Бадретдинов.
Преобразится и сама гимназия. За 60 лет здесь впервые будет сделан капитальный ремонт. У старого корпуса отремонтируют фасад, кровлю, а на прилегающей территории построят современное спортивное ядро.