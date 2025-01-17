Новый корпус гимназии № 6 в Солнечногорске откроют к сентябрю

Строительство нового корпуса на 300 мест гимназии № 6 продолжается в Солнечногорске. Сейчас специалисты выполняют монолитные работы на цокольном этаже. Новый корпус позволит организовать обучение школьников в одну смену.

На объекте задействовано 49 человек и четыре единицы техники, включая башенные краны. Ход выполнения работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

«Относительно в целом графика успеваем. Подрядчик трудностей с поставками и материалами не испытывает, так что все должно быть по плану. Завершение работ запланировано к сентябрю этого года», — отметил Александр Сорокин.

В новом корпусе будут располагаться учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На территории школы планируется обустройство спортивных и игровых площадок, а также зон для общешкольных мероприятий и отдыха.

Работы проводятся в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.