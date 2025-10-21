Новый корпус гимназии № 6 в Солнечногорске достроят в 2026 году

На Банковской улице в Солнечногорске продолжается строительство нового трехэтажного корпуса гимназии № 6. Сейчас на объекте специалисты штукатурят стены, монтируют инженерные системы, лифты и благоустраивают территорию. Завершить работы планируется в 2026 году.

Здание рассчитано на 300 учеников. В нем разместят учебные кабинеты, классы для продленки, спортивный и актовый залы, а также столовую с пищеблоком.

На территории обустроят спортивные и детские площадки, места отдыха и проведения общешкольных активностей.

Как сообщили в Минстрое МО, работы ведутся по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Открытие нового корпуса позволит убрать в школе вторую смену.