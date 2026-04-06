Новый корпус гимназии № 6 в Солнечногорске достроят к сентябрю

На Банковской улице в Солнечногорске завершается строительство нового учебного корпуса гимназии № 6. Учреждение примет учащихся уже в сентябре этого года.

Сейчас в здании устанавливают двери, монтируют лифты, лестничные ограждения и расставляют мебель. На территории ведут благоустройство.

По словам главы регионального Минстроя, на объекте трудятся 65 человек.

«Стройготовность по всем видам работ составляет более 85%. Ведется устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, устройство лифтового оборудования, внутренняя отделка помещений. Подрядчик приступает к работам по благоустройству на прилегающей территории — устройству детских игровых и спортивных площадок, озеленению территории», — сказал министр.

Площадь нового корпуса составит 5,9 тысячи квадратных метров. В нем будут учиться 300 человек. Для них обустроят классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовую. На территории разместят игровые площадки и места отдыха.