Новый корпус гимназии № 6 построят в Солнечногорске к 2025 году

Новый корпус гимназии № 6 построят на Банковской улице в Солнечногорске. Он будет рассчитан на 300 мест и заработает в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, рабочие приступили к устройству фундамента и коммуникаций.

В трехэтажной постройке обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а на территории установят игровые площадки, места отдыха и многое другое. Новый корпус соединят с основным зданием гимназии отапливаемым переходом.

Работы проведут за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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