Новый корпус гимназии № 6 построят в Солнечногорске к 2025 году

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Пристройку к гимназии № 6 возводят в Солнечногорске. Новый корпус рассчитан на 300 учеников и решит вопрос второй смены. Все работы завершат к сентябрю 2025 года.

В настоящее время на строительном объекте задействовано до 45 рабочих и три единицы техники. Подрядчик уже выполнил разработку котлована, установил систему отведения грунтовых вод, провел гидроизоляцию и защитную стяжку. Сейчас проводится армирование фундаментной плиты и бетонирование.

«Здесь необходимо ликвидировать вторую смену, поэтому пристройка поддержана областью, выделены деньги. Сейчас подрядчик приступает к конструктивным решениям проекта. Администрация со своей стороны осуществляет надзор. Мы проверяем также устройство общего участка строительства, в том числе пункт мойки колес, строительство бытового городка», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В новом корпусе будут расположены учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовая с пищеблоком. На территории планируется создать спортивные и игровые площадки, зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Ремонтные работы также затронут основное здание гимназии.

Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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