Новый корпус гимназии № 6 построят в Солнечногорске к 2025 году

Пристройку к гимназии № 6 возводят в Солнечногорске. Новый корпус рассчитан на 300 учеников и решит вопрос второй смены. Все работы завершат к сентябрю 2025 года.

В настоящее время на строительном объекте задействовано до 45 рабочих и три единицы техники. Подрядчик уже выполнил разработку котлована, установил систему отведения грунтовых вод, провел гидроизоляцию и защитную стяжку. Сейчас проводится армирование фундаментной плиты и бетонирование.

«Здесь необходимо ликвидировать вторую смену, поэтому пристройка поддержана областью, выделены деньги. Сейчас подрядчик приступает к конструктивным решениям проекта. Администрация со своей стороны осуществляет надзор. Мы проверяем также устройство общего участка строительства, в том числе пункт мойки колес, строительство бытового городка», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.