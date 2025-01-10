Новый корпус гимназии № 6 откроют в Солнечногорске в сентябре 2025 года

Строительство нового корпуса гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского, рассчитанного на 300 учеников, продолжается в Солнечногорске. Все работы планируют завершить к сентябрю 2025 года.
На данный момент специалисты завершили заливку фундамента и активно занимаются откачкой грунтовых вод с помощью иглофильтров. Параллельно ведутся заготовки для армирования и уборка территории. На строительном объекте трудятся около 40 человек, а также используется специализированная техника.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин отметил, что в новом корпусе разместятся учебные классы, столовая, комнаты продленного дня, а также спортивный и актовый залы. Территория будет благоустроена для проведения общешкольных мероприятий и отдыха. Кроме того, планируется обновление основного здания гимназии. Новый корпус поможет решить проблему второй смены.
Работы осуществляются в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.
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