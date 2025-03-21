Новый корпус гимназии № 6 откроют в Солнечногорске в 2025 году

Строительство нового корпуса гимназии № 6 на 300 учеников продолжается в Солнечногорске. Пристройка поможет организовать обучение школьников в одну смену.

На объекте трудятся 77 человек, также задействовано пять единиц техники. Сейчас идут работы по гидроизоляции цоколя и установка дренажа. Специалисты выполнили монтаж опалубки, армирование балок и стен. В ближайшее время начнется заливка перекрытия первого этажа.

«В пристройке разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. На школьной территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для общешкольных мероприятий и отдыха. Работы идут согласно графику», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Новый корпус возводят по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году.