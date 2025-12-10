Новый корпус гимназии № 2 в Чехове построят к сентябрю 2027 года

В Чехове началось строительство нового корпуса гимназии № 2 на 550 мест. Сейчас рабочие роют котлован и армируют фундамент, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Как рассказал прораб компании «Воздвижение» Андрей Дикий, разработка котлована проходит поэтапно. На его дне формируют основание под фундаментную плиту, делают подбетонку и устанавливают арматурный каркас. Металлические прутья заранее подготавливают в цехе: их режут, сгибают и подгоняют по размерам. После завершения армирования основание зальют бетоном.

Параллельно рабочие переносят инженерные сети, чтобы они не мешали строительству. Уже вырыли траншею под трубы холодного водоснабжения, их уложили и частично засыпали. Подключение к центральной системе выполнили на 90%. Для удобства движения спецтехники на участке укладывают временные дороги из бетонных плит, из них же делают площадку для разворота грузового транспорта.

Новый школьный корпус оснастят читальным залом с IT-зоной, спортивным и актовым залом, просторной столовой, медицинским блоком и административными помещениями. На территории оборудуют стадион, игровые площадки и пространство для общешкольных мероприятий.

Объект возводят по госпрограмме развития социальной инфраструктуры и в соотвествии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить строительство планируют к 1 сентября 2027 года.