Новый корпус гимназии № 2 в Чехове построят к 2027 году

Пристройку к гимназии № 2 в Чехове возведут к сентябрю 2027 года. Она будет рассчитана на 550 мест.

Как рассказали в региональном Минстрое, на площадке уже начались работы. В здании обустроят читальный, спортивный и актовый залы, офисную зону, а также комфортную столовую, медкаблок и другие помещения. На территории будет стадион и игровые площадки.

Гимназия № 2 — одна из старейших школ Чехова. Ее основали в 1954 году.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Пристройку откроют к 1 сентября 2027 года.