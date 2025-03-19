Новый корпус гимназии № 2 построят в Чехове

В Чехове появится дополнительный корпус гимназии № 2, рассчитанный на 500 учебных мест. Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Для проведения работ уже определен подрядчик, который займется обновлением школы и строительством нового здания. Контракт на проектирование и строительство заключен с компанией «Воздвижение», которая ранее занималась строительством нового корпуса гимназии № 7 на Московской улице и возводит пристройку к школе № 3.

Новое здание на улице Чехова, 8а будет служить для организации обучения учащихся 7-11 классов как на предпрофильном, так и на профильном уровне. В новой постройке будет 32 учебных кабинета площадью 77 квадратных метров. Из них восемь кабинетов станут специализированными и оборудованными лабораториями для изучения профильных предметов, таких как физика, химия, биология и информатика.

Также в здании предусмотрены спортивный зал площадью 540 квадратных метров, актовый зал на 350 мест и обеденный зал на 650 мест, дополненный пищеблоком. Все коридоры, лестницы и тамбуры будут оснащены зонами отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда».