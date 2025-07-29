Новый корпус гимназии № 2 построят в Чехове до 2027 года

Возведение нового корпуса и благоустройство прилегающей территории образовательного учреждения начнется в ближайшее время. На данный момент идет согласование проекта с подрядчиками и передача школьного поля под застройку.
Рабочие уже приступают к подготовке строительной площадки. Реконструкция основного здания гимназии предусматривает приведение двух зданий к единому стилю. Она кардинально не затронет внутренние помещения, поэтому учеников на время строительства не будут переводить в другое здание.
Начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева рассказала, что гимназия № 2 не один год входит в топ 100 лучших школ Подмосковья и на данный момент является самой многочисленной по количеству обучающихся во вторую смену детей. Новая пристройка на 550 мест позволит сократить вторую смену в учреждении и снять нагрузку со всей системы образования округа.
Контракт с подрядчиком заключен со сроком исполнения до 2027 года. Работы ведутся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства образования региона в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
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