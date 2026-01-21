Новый корпус гимназии на Северном шоссе в Раменском построят в 2027 году

В Раменском округе на Северном шоссе начались подготовительные работы для строительства нового корпуса гимназии. В здании смогут одновременно разместиться 500 учеников.

Возводить учебный корпус будут в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

«Рабочие приступили к подготовке участка к началу строительных работ — ведут устройство подъездных путей, обустройство мест складирования материалов, установку ограждающих конструкций», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Согласно проекту, в новом корпусе появятся не только просторные классы, но и современные лаборатории, спортивные залы, пространства для творчества, столовая, медицинский кабинет и все необходимые административные помещения.

Проект предусматривает создание доступной среды, чтобы здание могли использовать дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию: там планируют разместить многофункциональные спортивные площадки, зоны отдыха и даже отдельное место для общешкольных мероприятий и праздников.

Открыть новый корпус гимназии планируют к 1 сентября 2027 года.